O Detran.RJ vai realizar o programa Vistoria Itinerante em cinco municípios do interior do Estado do Rio na primeira quinzena de março. O serviço, neste formato móvel, evita que as pessoas tenham de se deslocar a outras cidades para fazer os serviços relacionados a veículos, levando mais comodidade aos moradores.

Serão contemplados moradores de Japeri (07/03); Paulo de Frontin, (08/03), Mendes (09/03), Levy Gasparian (10/03) e Três Rios (10/03). O agendamento prévio deve ser feito pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

Os donos de veículos terão à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.