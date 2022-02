Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam em flagrante, neste domingo (dia 27), um homem acusado de tentativa de feminicídio. Ele teria invadido a casa da ex-companheira e a agredido.

O caso ocorreu no bairro Morada do Sol, em Três Rios. O homem, que aparentava ter feito uso de drogas, teria esganado violentamente a vítima, que desmaiou. Mesmo com diversas lesões no corpo, ela conseguiu procurar a delegacia, onde relatou a situação.