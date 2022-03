A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu 9 mil doses de vacinas contra Covid-19 nesta quarta-feira (dia 23). Entre os imunizantes, 5 mil doses de CoronaVac, 2 mil de Astrazeneca e outras 2 mil doses do imunizante pediátrico da Pfizer.



A aplicação de doses pediátricas segue nas unidades de saúde com seguinte esquema: crianças com idade a partir de 5 anos e as de 5 a 11 anos com imunossupressão poderão tomar suas doses nos postos de saúde: UBS Centro, Paraíso de Cima, Clínica da Família, Coringa I, São Francisco, UBS Colônia e Pró Saúde, que aplicam doses às segundas, quartas e quintas-feiras.



Já para as crianças a partir de 6 anos, devem procurar as seguintes unidades: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia (às terças e sextas), Vila Maria, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia (segundas, quartas e sextas), Vila Independência (quarta-feira), Clínica da Família (Vista Alegre), UBS Centro, Coringa I, UBS Colônia, São Francisco, Vila Principal (sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), Floriano (terça-feira), Rialto (terça-feira), Amparo (sexta-feira) e Pró Saúde (segundas, quartas e quintas).

As crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis e estar com seus documentos pessoais, comprovante de residência e cartão de vacina infantil.A imunização também segue normalmente para jovens e adultos:



D1 – Pessoas a partir de 12 anos de idade;

D2 – Pessoas agendadas (CoronaVac no Pró Saúde às segundas, quartas e quintas-feiras, Janssen no PSF Ano Bom);

D3 – Maiores de 18 anos que tomaram a 2° dose até 24/11;

D4 – Imunossuprimidos maiores de 18 anos com laudo médico comprovando que tomaram a 3° dose até 24/11.



Para a vacinação, é indispensável apresentação do RG, CPF, comprovante de residência nominal e/ou em nome dos pais atualizado ou declaração do posto de saúde e cartão de vacina. As vacinações ocorrerão das 9h às 16h nas unidades de saúde, com exceção do PSF Ano Bom, que funcionará das 9h às 20h.