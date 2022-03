Os bombeiros continuam os trabalhos na Rua Washington Luiz, em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde há uma vítima desaparecida. Na terça-feira (dia 22) os militares localizaram dois corpos, um homem e uma adolescente. Os dois estavam soterrados no mesmo lugar onde hoje estão sendo feitas novas buscas.

Desde a tarde de domingo (dia 20) que as equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) se mantêm mobilizadas, para prevenir e minimizar os danos causados pela tempestade de domingo.

O Corpo de Bombeiros conta com cerca de 140 militares em Petrópolis com apoio das unidades especializadas, incluindo as equipes do Grupamento de Busca e Salvamento, Socorro Florestal e Meio Ambiente, com suporte de cães farejadores da corporação, que ajudam na localização de vítimas.

Previsão

As condições meteorológicas para todo o Rio de Janeiro são de melhoria a partir desta quarta-feira, após o afastamento da frente fria que provocou as mudanças no clima e chuva forte em várias regiões do estado, como é o caso de Petrópolis. Há previsão também de pouca nebulosidade e temperatura subindo gradativamente.

Hoje e amanhã, a temperatura deverá superar 32 graus e, na sexta feira, o calor aumenta com variação de 35 a 37 graus.

Com informações da Agência Brasil