A terceira e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 começa a vencer a partir de hoje (dia 23), no Rio de Janeiro. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda ou do Banco Bradesco.

Para emitir a GRD, é preciso informar o número do Renavam. Posteriormente, o documento deve ser pago em qualquer agência bancária.

O cronograma da terceira cota vai até o dia 11 de abril para automóveis com placas de final 9.

Calendário do pagamento do IPVA – terceira parcela

Final de placa 0: dia 23/3

Final de placa 1: dia 25/3

Final de placa 2: dia 28/3

Final de placa 3: dia 29/3

Final de placa 4: dia 4/4

Final de placa 5: dia 5/4

Final de placa 6: dia 6/4

Final de placa 7: dia 7/4

Final de placa 8: dia 8/4

Final de placa 9: dia 11/4