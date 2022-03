Um homem, de 53 anos, bateu com o carro contra um poste na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, após dormir no volante na madrugada desta quarta-feira (dia 23).

O acidente aconteceu na altura do bairro Belmonte e acabou provocando um incêndio, após a queda do poste. Por conta disso, alguns pontos da região chegaram a ficar sem energia elétrica. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a concessionária de energia elétrica. A equipe já fez os reparos necessários e efetuou a substituição do poste.

Já o condutor do automóvel sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital São João Batista.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros