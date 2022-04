O mês de abril trouxe um alívio para aqueles que almejavam um descanso. Serão dois feriados no período: a Páscoa, que inicia no dia 15 (sexta-feira) e termina no dia 17 (domingo) e o Tiradentes, que ocorre no dia 21 (uma quinta-feira). Serão vários dias de folga prolongada para (alguns) trabalhadores. Apesar do recesso, os consumidores precisam ficar atentos ao funcionamento de determinados serviços.

Veja o que funciona e o que não funciona na ‘Sexta-feira Santa’ na região:

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não irão funcionar neste dia 15 de abril, Sexta-feira da Paixão. O Fenabran orienta que os clientes que precisarem de algum serviço bancário devem utilizar os serviços digitais, como site ou aplicativo da instituição financeira.

Cabe lembrar que as contas de consumo – água, luz e telefone – que tiverem vencimento agendado para esses dias poderão ser pagas, sem multas, no primeiro dia útil seguinte ao feriado: segunda-feira (dia 18).

Comércio

Em Barra Mansa, de acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o comércio não funciona na sexta-feira (15). A entidade afirma que, apesar de haver uma lei que permite a abertura das lojas, não há incentivo para o funcionamento do comércio na Sexta-feira Santa.

Em Volta Redonda, o comércio também funcionará de modo facultativo na sexta-feira, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho.

Shoppings

O Shopping Park Sul informou que nesta sexta-feira funcionará normalmente, das 10h às 22h, apesar do feriado.

O Sider Shopping abrirá em horário diferenciado na sexta-feira: de 14h às 20h para lojas e de 11h às 22h para alimentação.

Em Resende, o Shopping Pátio Mix também estará de portas abertas aos consumidores durante o recesso.

Essenciais

Em Barra Mansa, a Prefeitura Municipal decretou ponto facultativo na quinta e sexta-feira, dias 14 e 15, respectivamente. A medida vale para todas as repartições municipais. No entanto, os serviços considerados essenciais, como os realizados pela Defesa Civil, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Secretaria de Manutenção Urbana, seguirão em sistema de plantão.

Não será afetado pelo decreto o funcionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher, Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e Delegacia.

A Prefeitura de Resende também estará com os serviços essenciais de prontidão durante o feriado prolongado da Sexta-feira Santa. Porém, por meio do Decreto Municipal nº 14.821, assim como em Barra Mansa, haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 14 de abril, quinta-feira.

Com o feriado prolongado, o expediente nas repartições públicas em Resende terá serviços essenciais funcionando normalmente ou em regime de plantão, como nos casos do atendimento emergencial na área da saúde e do recolhimento de lixo, além da Defesa Civil. Os serviços oferecidos no Centro Administrativo da Prefeitura de Resende estarão suspensos até a segunda-feira, dia 18.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os atendimentos prestados à população no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e no Hospital da Criança Albert Sabin seguem normalmente todos os dias. Além disso, também haverá atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso. Todas estas unidades funcionam 24 horas.

Já a Prefeitura de Volta Redonda informou que vai funcionar normalmente na quinta-feira, parando os serviços apenas no feriado de sexta-feira. Assim como os demais municípios, os serviços essenciais estarão funcionando em esquema de plantão.