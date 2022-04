A Prefeitura de Porto Real emitiu nota, na manhã desta quinta-feira (dia 14), sobre o atentado sofrido pelo prefeito Alexandre Serfiotis e o classificou como tentativa de homicídio. “Nesta madrugada de quinta-feira, 14/04, o Prefeito do município, Alexandre Serfiotis, foi vítima de uma tentativa de homicídio. No atentado, pelo menos 25 tiros foram disparados contra sua residência, atingindo muro, portas, janelas e o interior da casa, felizmente não houve feridos. O prefeito e seus familiares, que estavam dentro do

imóvel, passam bem”, diz trecho da nota.

Ainda segundo a prefeitura, o prefeito Alexandre Serfiotis está colaborando com a polícia, disponibilizando as imagens do circuito de segurança de sua residência. “Devido às circunstâncias do acontecido e da gravidade da situação, medidas estão sendo tomadas para proteger a integridade física do Prefeito Serfiotis”.

A casa do prefeito de Porto Real foi alvo de um atentado por volta de 1h da manhã desta quinta-feira (dia 14). A Polícia Militar informou que o imóvel foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Não há feridos.

O prefeito contou à PM que um carro parou cerca de 60 metros da casa dele. Uma pessoa desceu do veículo, caminhou em direção à residência e efetuou os disparos.

A equipe da Polícia Civil que realizou uma perícia no local encontrou 25 estojos de calibre .40.