As negociações do Acordo Coletivo 2022-2023, do abono e demais itens da pauta debatida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) com o sindicato representante da categoria, o SindMetal, parecem caminhar para um final. Pelo menos essa é a posição da empresa, que apresentou aquela que é considerada “a última proposta”. A posição dos trabalhadores será conhecida no final da tarde desta sexta-feira (dia 27), data da votação.

Caso a maioria decida pela rejeição da proposta, a renovação do Acordo pode parar nos tribunais, com um dissídio coletivo. Para que este caminho não seja tomado, a CSN apresentou percentuais superiores ao rejeitado na última proposta.

Desta vez, a CSN acena com reajuste salarial de 12% para os metalúrgicos com vencimento de até R$ 5 mil. O mesmo percentual – de 12% – atenderia aos técnicos e aqueles que estão no primeiro nível de liderança.

Para os colaboradores que recebem a partir de R$ 5 mil, o reajuste seria de 10%. Todos os índices são retroativos a 1º de maio, data-base da categoria, e que acabou prorrogado pela empresa, mantendo os benefícios vigentes.

A CSN também melhorou outros itens da pauta. A proposta apresentada é que o Cartão Alimentação (CA) passe para R$ 500, com desconto de 5% a título de participação. É oferecido ainda um crédito extra no CA, no valor de R$ 900, em duas parcelas (cinco dias após a assinatura do acordo e no dia 16 de dezembro).

Em relação ao Banco de Horas, a empresa propõe crédito extra de R$ 900 no Cartão Alimentação, a ser pago para os trabalhadores que registram ponto, supervisores e coordenadores. Outra proposta é de reembolso creche de R$ 652.

Sobre o abono referente ao ano de 2021 em substituição a PPR, a CSN manteve o índice de 76% do Target, representando 1,9 salário.

A votação acontecerá nesta sexta-feira, das 6h às 16h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Na CSN Porto Real (Galvasud), o escrutínio secreto será de 6h às 13h, na portaria da fábrica.