Visando a troca de experiências e a busca por ideias que agreguem ao comércio barra-mansense, o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, esteve na sede da CDL Resende, na quinta-feira (dia 26), para conhecer projetos em prol do comércio implantados no município. Participaram do encontro o presidente da CDL Resende, Victor Gonçalves Sauerbron; o presidente da CDL Jovem de Resende, Roberto Salete; e o presidente do Sicomércio Resende e Itatiaia, André Luis Amendola.

Para Leonardo dos Santos, o ponto alto da visita foi conhecer o projeto CDL Monitora, um reforço na segurança da cidade de Resende através de um programa de vigilância monitorada que beneficia, principalmente, os lojistas. São 50 câmeras instaladas em pontos estratégicos do município, com imagens captadas em tempo real, 24 horas por dia, agilizando o trabalho de investigação das forças de segurança e colaborando na elucidação de crimes.

A propósito, a questão da segurança pública vem sendo um dos principais temas mais debatidos pelas entidades de classe de Barra Mansa, que vêm atuando na busca por soluções que ajudem a coibir os frequentes furtos aos estabelecimentos e que garantam mais tranquilidade para o comércio e população em geral.

“Foi uma reunião muito importante, proveitosa e que certamente trará reflexos positivos para Barra Mansa. Nós, enquanto entidade representativa do comércio, estamos sempre em busca de ações eficazes e pertinentes para a nossa cidade e para o dia a dia dos lojistas. E ajudar na redução dos índices de furtos e prejuízos ao comércio tem sido uma importante pauta dos trabalhos da CDL”, destaca Leonardo dos Santos.

Assaltos a estabelecimentos

Nesta semana, a Polícia Civil prendeu, em Barra Mansa, um homem suspeito de praticar diversos roubos a estabelecimentos comerciais. De acordo com o delegado Michel Floroschk, foram mais de 20 assaltos no período de novembro de 2021 a maio deste ano, sendo a maioria em farmácias e drogarias. O mais recente crime do suspeito foi contra uma loja especializada em produtos eletrônicos, onde ele rendeu as vendedoras e levou dinheiro, celulares e alianças das funcionárias.

Diretores da CDL prestigiam formação de novos guardas municipais

Na manhã desta sexta-feira (dia 27) aconteceu, em Barra Mansa, a formação de novos guardas municipais. A solenidade foi realizada no Parque da Cidade e prestigiada pelo presidente da CDL-BM, Leonardo dos Santos, e pelo vice, José Paulo Nogueira.

“Hoje é um dia importante, estamos formando novos guardas que vão possibilitar aumentar a ostensividade, o patrulhamento e a capacidade da Guarda em Barra Mansa. Esses guardas foram formados já aprendendo novas técnicas, novos conteúdos, reciclagem junto ao Detran, à Polícia Civil e outras Guardas da região. É um ganho para a cidade, um ganho para Barra Mansa”, destacou o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

O presidente da CDL Barra Mansa, que fez questão de estar no evento, falou da importância de se ter agentes capacitados e qualificados para atuar na cidade. “E o aumento desse efetivo resulta na melhoria do trânsito e da segurança em Barra Mansa. Parabéns aos novos guardas municipais”.