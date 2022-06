O vereador de Barra Mansa Paulo César Ferreira, conheido como Paulo da Gráfica (PSL), de 61 anos, morreu na madrugada desta terça (dia 14), na Santa Casa de Misericórdia. Ainda não há confirmação da causa da morte. O parlamentar estava em tratamento contra o câncer.

O velório será na quadra do Clube Municipal, em horário ainda não especificado, aguardando decisão familiar. “Nestes 18 meses de mandato, o vereador Paulo da Gráfica sempre atuou na defesa da população barra-mansense, com determinação e companheirismo junto aos demais parlamentares. Lamentamos profundamente a perda precoce deste distinto vereador, marido, pai, amigo, e nos solidarizamos com sua família, neste momento difícil”, destaca o comunicado oficial da direção da Câmara de Barra, que decretou luto oficial de três dias

O prefeito Rodrigo Drable lamentou a morte do parlamentar, em postagem em sua rede social. “Recebi a triste notícia do falecimento do querido vereador Paulo da Gráfica. Paulo é uma daquelas pessoas que não disfarça sua bondade. Uma pessoa que nos dá alegria estar por perto. Acompanhei de perto seus últimos dias e sei que sua partida foi descanso merecido. Que Deus o receba em festa. Nossa saudade será imensa, mas ainda maior serão as boas lembranças. Meus sentimentos pesarosos a família. Seus pais, seus filhos e esposa”.

Wagner Teixeira Ramos, policial militar conhecido como Waguim, de 35 anos, primeiro suplente de Paulo da Gráfica, assume a cadeira na Câmara de Barra Mansa.

Foto: reprodução das redes sociais