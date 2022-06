A CSN anunciou, nesta terça-feira (dia 14), em seu canal do Telegram, que foi formado um comitê executivo com gestores da empresa e da LIV Saúde com objetivo de oferecer aos colaboradores e seus dependentes um melhor atendimento. “O comitê mapeou oportunidades de melhoria, que já estão sendo tratados pela operadora. Além do Comitê Executivo, também foi formado um comitê tático multidisciplinar com a participação de profissionais de ambas as empresas”, diz trecho do comunicado.

Segundo a empresa, estão sendo discutidas exaustivamente todas as oportunidades de aperfeiçoamento no modelo do atendimento da LIV. “O Comitê, formado pela alta gestão da companhia, vai analisar todas as demandas que são trazidas pelos colaboradores e gestores, para oferecer soluções mais adequadas para os usuários”.

“O comitê também vai fomentar uma interação maior entre a operadora de assistência à saúde e os colaboradores. Já estão em andamento iniciativas para aproximar a LIV dos usuários”, finalizou a empresa, que disponibilizou um email para que os trabalhadores enviem elogios, críticas e sugestões para a Caixa Serviço Social da CSN (servicosocialcsn@csn.com.br).