Na manhã desta segunda-feira (dia 13), o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, membros do clero da Diocese, autoridades do município de Piraí e a Comissão Ambiental Sul realizaram o ato simbólico do plantio de 100 mudas de árvores no Centro Pastoral de Formação, em Arrozal. A ação integra as atividades do Dia do Cuidado da Casa Comum, proposta pelo III Congresso Eucarístico Diocesano, que está acontecendo desde o dia 11 de junho na Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda. Todas as paróquias estão realizando ações voltadas para a conscientização ambiental.

Dentro da proposta do III Congresso Eucarístico Diocesano, o dia 13 foi definido como a data para voltar os olhares para o cuidado da natureza e conscientizar as pessoas sobre essa importância. “Neste Congresso Eucarístico nós queríamos envolver bem toda a realidade da Diocese, não só aspecto celebrativo e catequético, que possui sua importância, mas também na questão fundamental do compromisso com uma espiritualidade Eucarística inserida e eternada em nossa realidade. Transformados por Cristo, transformando sociedades. Então, por isso e até inspirados pelas palavras do Papa Francisco, no seu documento Laudato Si e na Fraternidade Social nós inserimos no contexto do Congresso esses eventos”, explicou Dom Luiz Henrique.

A partir da proposta do Dia do Cuidado da Casa Comum e a ideia de um projeto de reflorestamento do Centro Pastoral de Formação, definiu-se que o início deste trabalho seria durante o III Congresso Eucarístico, conscientizando e informando toda a sociedade sobre a importância, explicou Edna Feitosa, do Setor de Patrimônio Histórico da Diocese. “Esse projeto é um sonho de estar recuperando a área do Centro pastoral, trazendo mais beleza e principalmente, além da recuperação da fauna e da flora, começar um processo de educação ambiental, pois a gente começa a fornecer informações para que isso possa ir adiante, precisamos conscientizar nossas crianças e adolescentes a importância da preservação. Se não preservarmos hoje, não teremos para as futuras gerações”.

A princípio foram plantadas 100 mudas de árvores, sendo um ato simbólico pelo Centenário Diocesano. Mas, a previsão é que sejam plantadas 4 mil mudas até o final do ano. “Esse já é um desejo está a muito tempo em meu coração, inspirado na Laudato Si. A Igreja fala muito em importância do cuidado com a natureza, com a energia renovável, o perigo do desmatamento, as encostas. Já não é de hoje que a Igreja alerta e reflete sobre isso e também nós temos que dar nossa contribuição quanto Igreja. Nesse aspecto a iniciativa do reflorestamento nessa área que pertence a nossa Igreja”, disse Dom Luiz Henrique.

O vice-prefeito do município de Piraí, Dr. Ricardo Passos, e o secretário de meio ambiente, Moacir Gonçalves, colocaram-se à disposição para a continuidade do projeto. “Agradecemos a prefeitura de Piraí para nos ajudar nessa importante parceria, para que possamos dar as mãos e contribuir para saber lidar com a natureza. A natureza foi um presente do Senhor para nós e por isso devemos cuidar. Nosso objetivo é esse, cuidar da casa comum, fazendo o uso equilibrado dos recursos do planeta para o bem e a dignidade de todos”, finalizou o Bispo diocesano.