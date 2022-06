A juíza Monique Kozlowski rejeitou o pedido formulado pela defesa de Vitor Raymundo Junior, que corre contra o tempo para registrar chapa e concorrer à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos. Ao indeferir a concessão de tutela de urgência, a titular da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda considerou a inaptidão de Vitor Veio, como o pré-candidato é conhecido, para concorrer ao cargo.

Na decisão, com data de 10 de junho, são indicadas irregularidades que deveriam ter sido sanadas. Ao que consta, Vitor não estaria dentro das condições previstas no Estatuto do Sindicato, já que seu nome não consta na lista de associados da entidade. A juíza determinou ao réu que apresente, no prazo de 15 dias, documentos que ajudem a esclarecer os fatos.

Considerado pré-candidato da terceira via, Vitor Veio tenta levar a Chapa 3, que leva o nome de “Oposição Metalúrgica do Sul”, à vitória no pleito que acontecerá entre os dias 26 e 28 de julho. Como vice, o nome indicado é de Luiz Eugênio Honorto. A chapa vencedora comandará a entidade pelo período 2022-2026.