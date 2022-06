No dia 6 de junho, a randonneur Flávia Camargo, 41 anos, participou de mais uma prova com o objetivo de se preparar para uma das maiores competições de ciclismo de longa distância do mundo, a tradicional Audax Parisien, na França, prevista para acontecer em 2023.

Na modalidade road, Flávia fez mais um brevet (prova preparativa) com um percurso total de mil quilômetros, previsto para ser concluído em 75 horas de pedal. A prova teve início e término no município de Juiz de Fora, passando por cidades como Campos e trechos do Espírito Santo. “O meu próximo brevet seria de 600 quilômetros. Como estratégia, meu parceiro de prova, Paulo Savóia, e eu optamos por pular esta etapa e já tentarmos os mil quilômetros direto. Dessa maneira, pudemos observar o que precisa ser melhorado para alcançarmos o nosso objetivo, que é conquistar a homologação para a Audax Parisien. Em outubro, voltamos a percorrer os mil quilômetros com a estratégia aperfeiçoada em busca da nossa vaga”, explicou a randonneur, destacando que cumpriu a prova em pouco mais de 75 horas.

Mesmo tendo ultrapassado um pouco o tempo previsto, ter concluído a prova diante de tantas adversidades foi uma grande conquista para Flávia. “Ainda estou anestesiada. Saí pra um pedal e voltei de um intensivo em autoconhecimento. Por diversas vezes, achei que estava no meu limite e passei dele todas elas. Foram mais de 50 horas em cima do selim, nove mil metros de subida (mais que um Everest) e momentos de cansaço e sono extremos, além de uma contratura na musculatura que me acometeu logo nas primeiras horas de prova e 400 quilômetros de trajeto solo, pois o meu parceiro teve um problema e precisou abandonar o brevet. Mas tudo indica que estamos no caminho certo para conquistar o nosso objetivo”, ressaltou Flávia.

Na última prova, entre os cinco inscritos, a barra-mansense foi a única mulher participante. Para participar das etapas nacionais, Flávia conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, com endocrinologista, fisioterapeuta, massagista, preparador físico e outros profissionais.

Agora, a randonneur vai continuar se preparando para refazer os mil quilômetros em outubro e conquistar a tão desejada vaga para a Audax Parisien, na França.

Foto: Divulgação