Grades

Sem uma política pública efetiva para auxiliar as pessoas em situação de rua a se reinserir à sociedade, a prefeitura de Volta Redonda resolveu seguir o (péssimo) exemplo da CSN. Para isso resolveu instalar grades no entorno do antigo Cais Aterrado, agora Hospital Municipal Dr. Nelson do Santos Gonçalves.

Eleições

O prefeito Neto (sem partido) declarou na quinta-feira (dia 27) que “não vai falar, não vai divulgar e não vai fazer campanha” para nenhum candidato à presidência da República. Segundo ele, como cidadão e político, “Só vai torcer para que o presidente eleito ajude Volta Redonda” e para que “ajude a cidade e a região”.

Encontro II

A propósito, em março deste ano, Neto teve um encontro a portas fechadas com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado à época sobre o bate-papo, o prefeito disse que se fosse convidado para conversar com o então candidato Ciro Gomes (PDT) ou Jair Bolsonaro (PL) aceitaria “sem problema nenhum”.

Encontro III

Para não ficar mal com o eleitorado, Neto argumentou “que o partido dele é Volta Redonda”. Em sua autodefesa, o político foi além, dizendo ainda que “não precisa da ajuda de ninguém, mas Volta Redonda precisa, e muito”. Então tá!

Posição

Já o vice-prefeito e diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria (sem partido), não esconde de ninguém que é bolsonarista.

Aprendizado

Quem vive na política sabe muito bem que “quem não tem lado, não tem aliado”.

Aliás

Em encontro com prefeitos e representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), na tarde de quarta-feira (dia 26), Lula lembrou que as cidades tiveram protagonismo nos governos petistas e contou que vai se reunir com governadores, ainda em janeiro, para renegociar o pacto federativo, e com prefeitos para conhecer suas prioridades. Fica a dica.

Empregos I

Os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados quarta-feira (dia 26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que pelo quinto mês consecutivo Volta Redonda permaneceu “no azul” na geração de postos de trabalho. Em setembro, o município teve 2.782 admissões contra 2.549 desligamentos, um saldo positivo de 233 novas vagas com carteira assinada.

Emprego II

O setor que mais criou novas oportunidades foi o da Construção Civil – 302 contratações contra 179 desligamentos, com saldo positivo de 123. Em segundo lugar ficou a área da Indústria, com 78 novas vagas criadas, seguida pelo Comércio, que criou 40 novos postos de trabalho, e a Agropecuária com uma nova vaga de emprego. O setor de Serviço foi o único que apresentou saldo negativo. Foram 1.189 admissões contra 1.198 desligamentos.

Surpresa I

Segundo fontes ligadas ao departamento responsável pelos imóveis da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a empresa foi pega de surpresa com a edição do Decreto Municipal estabelecendo novo gabarito para o bairro Aero Clube. Agora, com limite para construção de quatro pavimentos, projetos que o empresário Benjamin Steinbruch e seus assessores estudavam colocar em prática naquela região podem ser reavaliados ou até mesmo inviabilizados.

Surpresa II

O espanto é ainda maior, já que o Palácio 17 de Julho e a CSN voltaram a dialogar após anos de distanciamento. Resta saber como será a reação do proprietário do grupo empresarial.

Negou

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou uma representação de medida cautelar da prefeitura de Volta Redonda que pedia a inconstitucionalidade com efeito retroativo, para suspender a eficácia da lei 5.711/2020, que institui disciplina e reestrutura as carreiras de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Pública do Município. A decisão foi da desembargadora Elisabete Filizzola.

Reforma

Inaugurada em 2017, a sede da prefeitura de Pinheiral está sendo reformada. Orçada em R$ 245 mil, a empreitada foi iniciada na parte externa do prédio e se estenderá até o interior, abrangendo as salas, fiações e demais necessidades.

LGBTI+.

Uma Audiência Pública foi realizada na última semana, na Câmara de Volta Redonda, com a participação de representantes dos movimentos sociais e instituições da sociedade civil. O objetivo é a preparação de um projeto de lei para a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+.

Fechadas

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta sexta-feira (dia 28), devido à comemoração do Dia do Servidor Público, e também quarta (2), Dia de Finados. Nos demais dias, o atendimento será normal.

Feriados

Por falar em feriados, para 2023 estão previstas pelo menos sete datas comemorativas que permitirão mais dias de descanso aos brasileiros. Considerando ainda prováveis pontos facultativos nacionais, esse número sobe para nove. Datas como Finados e 7 de Setembro cairão na quinta-feira, por exemplo.

Hotel

Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; e o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, estiveram na manhã de quinta-feira (dia 27), com representantes da Summit Hotels – rede hoteleira que está chegando à Barra Mansa para administrar o empreendimento localizado no bairro Bocaininha. O encontro serviu para estreitar relações, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do turismo de negócios na cidade.

Assistência I

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, na quinta-feira (dia 27), o Projeto de Lei que cria um cadastro estadual de profissionais que prestam serviço de assistência e cuidados domiciliares. A medida segue para o governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Assistência II

A medida prevê que o cadastro terá todas as informações referentes à formação técnica e acadêmica destes profissionais, que serão excluídos caso sejam comprovadas práticas de maus-tratos. O texto ressalta que os cuidadores só poderão administrar medicamentos via oral e prescritos por um profissional de saúde.