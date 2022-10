Como o Cadastro Único pode auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social? Para uma plateia de professores, estudantes e funcionários do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, falou sobre o instrumento que é a porta de entrada para os programas sociais do governo federal e outras políticas públicas da pasta. Ao lado do ministro da Educação, Victor Godoy, Bento detalhou a operacionalização do Cadastro Único, durante palestra realizada na quarta-feira (dia 26), no Campus Três Poços.

Acompanhado do presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, o ministro explicou como as famílias podem se cadastrar e como elas terão acesso às políticas públicas, além de citar as inovações recentes no instrumento. “Nós tivemos uma inovação, que foi o aplicativo do Cadastro Único. Com ele, nós facilitamos o trabalho do município no cadastramento e adiantamos a vida do cidadão”, disse.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é o maior banco de dados utilizado para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que os gestores públicos conheçam melhor a realidade dessas pessoas. Com o cadastro, as famílias podem acessar iniciativas como o Auxílio Brasil, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Auxílio Gás, o Programa Casa Verde Amarela, entre outros. Atualmente, 38 milhões de famílias, ou seja, 89,3 milhões de pessoas estão inscritas no Cadastro Único.

Esporte e educação

Além de ser responsável pelas políticas de assistência social, o Ministério da Cidadania abriga as ações de esporte, onde os avanços foram ressaltados por Ronaldo Bento, como a retomada dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), após 17 anos. “Nosso foco prioritário é fazer do esporte uma ferramenta de inclusão social, mas não podemos esquecer o esporte de alto rendimento, que também nos orgulha”.

O ministro da Educação, Victor Godoy, citou a reforma do ensino médio, como uma medida que vai trazer mais oportunidades aos jovens, principalmente no ensino técnico. “A maior felicidade de um ministro da Educação é visitar uma instituição de ensino, que irradia para toda a comunidade, por meio do atendimento social realizado aqui”, disse Godoy, referindo-se ao trabalho social da UniFOA com prestação de serviço médico e odontológico gratuito para as pessoas em situação de vulnerabilidade da região sul fluminense.

Já o presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou a importância da parceria entre os setores público e privado para o desenvolvimento da educação. “Isso aqui é uma fundação pública, embora seja de natureza privada, ela atua para o público. A UniFOA foi constituída por Sávio Gama e Paulo Monteiro Mendes, que eram adversários políticos, mas que se uniram em torno de uma ideia. E estamos fazendo 55 anos de história”, lembrou Prado.

Homenagem

Os ministros Ronaldo Bento e Victor Godoy, e o secretário especial do Esporte adjunto, André Alves, foram homenageados pelos trabalhos realizados junto às respectivas pastas. Os ministros receberam a medalha Chanceler Oswaldo Aranha, criada para homenagear pessoas que trabalham e contribuem para a união e desenvolvimento da sociedade. A mesma honraria foi entregue ao vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, que recebeu a comenda destinada ao prefeito Neto (sem partido).

Já o secretário André Alves recebeu a medalha Professor Manoel Gomes Tubino, que homenageia pessoas que contribuem para o engrandecimento do esporte no Brasil.

Foto: divulgação