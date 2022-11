Durante abordagem feita pela Polícia Militar, um homem de 32 anos, com mandado de prisão em aberto, entrou em luta corporal com um agente e tentou tomar a arma do policial na quarta-feira (dia 2), em Pinheiral. A confusão ocorreu na Rua da Cidadania, no bairro Parque Maíra.

Os policiais foram ao local para cumprir o mandado expedido pela Justiça e, ao ser notificado, o homem tentou fugir. No entanto, ele foi alcançado pelos agentes, entrou em luta corporal com um dos policiais e tentou tomar a arma de fogo.

Os PMs conseguiram imobilizá-lo e encaminharam o homem à delegacia da cidade. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao Hospital Municipal de Pinheiral, devido às escoriações sofridas durante a confusão.