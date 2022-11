Os bloqueios realizados em estradas e rodovias por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) afetaram o abastecimento de mercadorias em estabelecimentos de diversos estados, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. De acordo com balanço feito pela entidade, o setor ficou prejudicado, principalmente, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará, além do Distrito Federal. Ainda conforme a associação, o abastecimento de frutas, verduras e legumes sofreu os maiores impactos.

Em Volta Redonda, uma rede atacadista amanheceu nesta segunda-feira (dia 3) com as prateleiras vazias. Uma consumidora fez o registro e enviou à equipe de reportagem da FOLHA DO AÇO lamentando a situação. “Acho que toda manifestação é válida, desde que não prejudique a vida de quem, por escolha, não quis participar”, avaliou.

Cabe acrescentar que, na quarta-feira (dia 2), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) chegou a alertar para os riscos de desabastecimento da cadeia de suprimentos de medicamentos e vacinas no país, devido aos pontos de interdição provocados por manifestantes.

Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, pedindo pela desobstrução nas rodovias. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente afirmou que “é preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos em rodovias prejudicam a economia do país.

Por volta das 6h desta quinta-feira (dia 3), a Polícia Rodoviária Federal informou que mais de 800 manifestações foram desfeitas e que ainda havia cerca de 80 bloqueios em rodovias federais. O grupo segue protestando contra o resultado das eleições, que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).