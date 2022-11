Criminosos, ainda não identificados, atiraram contra um homem, de 41 anos, na madrugada de quarta-feira (dia 2), em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua São João, no Centro. A vítima foi baleada na perna e levada para o Hospital São João Batista, junto com uma mulher, que acabou atingida por estilhaços.

Conforme as informações preliminares, os atiradores estavam em um Toyota Yaris, que foi encontrado, posteriormente, abandonado na Rua 750, no bairro Casa de Pedra. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com o motor ligado e as portas abertas.

O proprietário do carro, um homem de 42 anos, foi a delegacia para registrar o assalto que havia sofrido horas antes no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, na BR-393. Aos agentes, ele contou que teve o carro interceptado por um Celta prata ocupado por dois homens.

A Polícia investiga os crimes.