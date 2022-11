Feirantes e consumidores que passavam pela Rua 14, na Vila Santa Cecília, na manhã deste domingo (dia 6), se depararam com a atuação do Corpo de Bombeiros no prédio onde funciona a sede do Clube dos Funcionários.

Segundo informações preliminares, houve um princípio de incêndio na cozinha, que fica localizada no terceiro andar do edifício. Foi necessário o uso de extintores e de jatos d’água para conter o fogo.

Parte da Feira Livre, inclusive, precisou ser interditada para que os agentes realizasse os trabalhos.

As causas do incêndio serão apuradas.