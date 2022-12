O cinema é uma arte que mexe com o imaginário popular há muitas décadas e, pensando nisso, Barra Mansa tem buscado estimular seus jovens artistas a darem os primeiros passos na área. Pelo segundo ano consecutivo, acontece o ‘Barra Mansa Festival de Filmes’, promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, em parceria com a Cia Calegari e a Rede Cine Show.

O evento, que acontece sábado e domingo, dias 10 e 11, dá visibilidade aos novos talentos da cidade, além de permitir aos participantes expor seus trabalhos de produção à população. Em 2022 serão exibidos oito filmes de Barra Mansa em mostra competitiva envolvendo mais de 50 atores da Cia Calegari nos processos de direção, atuação, edição e toda a apresentação gráfica das obras, e ainda seis nacionais our concours.

Na Premier Barra Mansa, realizada no Cine Show, foram exibidos os curtas ‘Platô’, ‘Azul Celeste’, ‘A Palavra Final’, ‘6 Na Berlinda’, ‘O Sublime não Se Repete’, ‘A Qualquer Momento’ e ‘Desejo e Punição’. Já na Mostra Nacional foram os seguintes títulos: ‘Sideral’ (Rio Grande do Norte), ‘Fantasma Neon’ (Rio de Janeiro), ‘Chão de Fábrica’ (Rio de Janeiro), ‘Pato’ (Paraná) e ‘Serrão’ (Minas Gerais).

O produtor do festival, Danilo Calegari, disse que fica muito feliz com o evento por fomentar toda a cadeia produtiva do cinema, desde a produção local, mas também criando canais de exibição.

“O sonho de todo artista é ser reconhecido em casa, e esse festival possibilita não só a produção de novos filmes como também a exibição que é uma das maiores dificuldades de quem realiza audiovisual no Brasil, especialmente para curtrametragistas”, comentou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que o festival amplia a linguagem audiovisual na cidade. “Enfrentamos um momento muito difícil para a arte e a cultura na pandemia. Mas, foi o setor do audiovisual que mais cresceu e em nossa cidade, podemos dizer que explodiu. Essa é a segunda edição do festival que realizamos em parceria com a Cia Calegari e percebemos que tem um potencial gigantesco de desenvolvimento da nossa economia criativa”, comentou.

O filme ‘Último Domingo’, premiado este ano no último Festival de Cinema de Gramado, foi exibido hors concours neste sábado. O diretor e produtor da obra, Renan Brandão, também assina a curadoria da Mostra Nacional do Barra Mansa Festival de Filmes.

“É uma responsabilidade muito grande quando topamos com o pioneirismo. Barra Mansa abriu as portas para o audiovisual e agora, além de produzir filmes de qualidade, também possibilita a exibição da produção local estabelecendo uma importante interlocução com o que é produzido no país e com o que é destaque nos principais festivais pelo mundo”, concluiu.

PREMIAÇÃO

Já neste domingo (dia 11), serão realizadas oficinas e a premiação dos melhores trabalhos em competição. A programação vai acontecer no Clube Municipal, no Centro.

– 9h às 11h: Oficina de Direção com Renan Barbosa Brandão.

– 11h às 12h30: Master Class com Paulo Roberto Júnior (curador do Festival Curta Cinema – Rio).

– 13h às 15h: Oficina ‘A Realidade como faísca criativa para produção de cinema’, com Marcelo Lin – Produtor e Diretor do filme Serrão.

– 18h: Festa de Premiação – serão contemplados melhores entre os oito filmes nas seguintes categorias: ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, trilha sonora, roteiro, caracterização e figurino, direção de arte, direção, fotografia, filme e júri popular. Após a premiação haverá uma confraternização entre atores, convidados, apoiadores e patrocinadores para celebrar o sucesso do festival.

Fotos: Felipe Vieira