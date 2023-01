A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), retomou nesta quarta-feira (dia 4), os velórios ao longo de todo o dia no Cemitério Municipal, no Centro. As vigílias tiveram a duração máxima de 24 horas interrompida durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Agora, devido à diminuição e o controle do quadro epidemiológico no município, foi possível a normalização do horário.

A medida é válida para todos os dias da semana e permitirá que as famílias consigam se despedir com mais tempo e mais tranquilidade dos entes queridos. O secretário em exercício da SMASDH, Fanuel Faria, destaca a preocupação do prefeito Rodrigo Drable em permitir a melhor despedida para todos.

“O baixo índice de casos e mortes por Covid-19 no município possibilitou que a gente retornasse com os velórios 24 horas. O principal objetivo é atender ainda melhor as famílias que passam por este momento difícil e permitir que parentes que moram mais distantes consigam chegar a tempo da última homenagem”, explicou.

Segurança

Apesar do horário noturno, as famílias não precisam se preocupar com as questões de segurança. Isso porque o cemitério está passando por uma série de melhorias e reformas para atender mais satisfatoriamente a população.

Durante a noite, durante os velórios, o portão do cemitério permanecerá fechado, mas funcionários estarão no local 24 horas permitindo o acesso de todos e fazendo rondas. Além disso, câmeras de segurança estão sendo instaladas para maior conforto e segurança das famílias.

O Cemitério Municipal fica localizado na Avenida Domingos Mariano, nº 1033, no Centro.

Foto: Felipe Vieira