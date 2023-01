O prefeito Rodrigo Drable visitou na manhã desta quinta-feira (dia 5) o trecho da RJ-153 entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, que está parcialmente interditado. As chuvas recentes causaram o rompimento das manilhas na altura da região conhecida como Serra da Mutuca, fazendo com que grande volume de terra cedesse. Veículos pesados serão impedidos de passar pelo local.

A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural recomendam que os condutores passem por Rancho Grande, saindo em Quatis e tendo acesso à Rodovia Presidente Dutra, ou por Valença, saindo em Barra do Piraí.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) já deslocou uma equipe para avaliar a situação e providenciar as ações necessárias no local. Guardas Municipais também participam do trabalho sinalizando e orientando os motoristas. Por se tratar de uma rodovia estadual, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades já foram comunicados sobre a situação.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, o manilhamento atual não comporta a grande quantidade de água que desce pela área. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pluviométrico neste período faz com que o Rio de Janeiro seja um dos estados sob ‘Alerta Laranja’.

“Como a expectativa de chuvas para o fim de semana é de 150 mm, a situação pode se agravar. Esse mau tempo se dá por causa da frente fria que atinge o estado e que formou um canal de umidade. As chuvas previstas podem vir em forma de pancadas, de intensidade moderada a forte, ou de forma contínua, de moderada a leve”, informou João Vítor, acrescentando ainda que o Batalhão de Polícia Rodoviária de Valença também está sinalizando o local atingido.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a importância do trabalho em equipe e falou da necessidade da interdição da via para a passagem de veículos pesados. “Carretas e caminhões poderão não mais trafegar por aqui porque há o risco grande do restante da estrada cair. Isso poderia até levar pessoas a óbito por conta da altura”.

Foto: Felipe Vieira