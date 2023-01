Em reta final de pré-temporada, o Resende fará um jogo-treino contra o Botafogo neste sábado (dia 7), às 15h, no campo anexo ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Este será o último teste do Gigante do Vale antes da estreia no para o Campeonato Carioca 2023 diante do Fluminense, em partida marcada para dia 14, às 16h, no Raulino de Oliveira.

Até o momento, o Resende fez quatro jogos-treinos: diante do São José-SP, duas vezes, sendo uma no CT Rei Pelé e outra na cidade paulista, Athletic-MG, no CT Rei Pelé, e Taubaté-SP, no CT do adversário.

“Nosso grupo é muito bom, trabalhador. Abraçamos bem a ideia do nosso treinador Sandro. Tivemos alguns amistosos, que serviram muito para aprendermos, conhecermos mais um do outro e, consequentemente, nos unirmos mais”, destacou o lateral-esquerdo alvinegro, Khevin Lucas.

A preparação do Gigante do Vale teve início no dia 21 de novembro. Ao todo, serão oito semanas de treinamento até a primeira partida do Estadual. Período de preparação que o zagueiro Rayne Assis vem avaliando de forma muito positiva.

“Todo mundo está esperando com uma expectativa muito para esta estreia no Estadual. Estamos nos preparando bem e acredito que chegaremos prontos para fazer um grande jogo diante do Fluminense, começando muito bem a nossa campanha no Campeonato Carioca”, afirmou.

Foto: André Moreira/Resende