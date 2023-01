A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), está monitorando o deslizamento de pedras ocorrido na madrugada deste sábado, dia 07, no KM 285 da pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pombal – bairro do distrito Floriano. O tráfego segue interrompido no trecho e a pista sentido São Paulo está operando em mão dupla. A concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária Federal estão no local, sinalizaram o trecho e orientam os motoristas.

Muitos condutores estão utilizando rotas alternativas dentro de distritos da cidade. Alguns passam pelas vias Quatis x Amparo x Santa Rita e Floriano x Rialto. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural pede que os condutores evitem se deslocar pelas estradas vicinais, que não comportam veículos pesados e devido às chuvas e condições do solo, novas ocorrências podem acontecer.

Em relação à Via Dutra, técnicos da Defesa Civil estiveram no local avaliando a situação. “A área é de responsabilidade da CCR RioSP, que administra a rodovia. Oficialmente não fomos acionados ou comunicados, porém, assim que recebemos informações do ocorrido, nos deslocamos para fazer uma avaliação. De acordo com a análise preliminar que fizemos, a situação está estável. Verificamos que a empresa já está com uma equipe técnica trabalhando resolver a situação”, informou o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista permanecerá totalmente interditada até que possa ser parcialmente liberada com segurança. Um plano de contingência já foi colocado em prática, com isso a pista sentido São Paulo está funcionando em mão dupla.

Situação da RJ-153

A Prefeitura de Barra Mansa também segue monitorando o trecho da RJ-153 entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença. A pista no local está parcialmente interditada e com trânsito interrompido para o tráfego de veículos pesados. As chuvas recentes causaram o rompimento das manilhas na altura da região conhecida como Serra da Mutuca, fazendo com que grande volume de terra cedesse.

De acordo com a COMPDEC, a situação segue dentro do esperado. “Estamos monitorando e verificamos que outra manilha cedeu, porém não afetou a via. A Guarda Municipal permanece orientando os condutores e a prefeitura já sinalizou o trecho”, concluiu João Vitor.