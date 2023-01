A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), registrou duas ocorrências de deslizamentos de terra, entre o final da tarde desta sexta-feira (dia 06) e madrugada deste sábado (dia 07). Os fatos ocorreram nos bairros São Sebastião e Vila Independência.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, os registros são em decorrência de constantes chuvas que atingem o município. “No final da tarde de ontem (sexta), nós atendemos uma ocorrência na Rua Francisco Carlos Meire, no São Sebastião. Lá, aconteceu a queda de um muro e o deslizamento de terra, que gerou a interdição de três imóveis. Tomamos essa decisão para preservar a vida dos moradores, pois temos a previsão de chuva intensa até este domingo, dia 08; e de fraca a moderada até a próxima quinta-feira, dia 12. A Secretaria de Assistência Social, junto ao Cras, foi comunicada para prestar apoio e o atendimento às famílias, que foram acolhidas em casas de parentes”, informou João Vitor.

No bairro Vila Independência, uma garagem foi interditada na Rua Oito. “Nesta outra ocorrência houve um deslizamento de um barranco. O imóvel não foi afetado, e não oferece risco aos moradores. Nós seguimos monitorando todas as áreas do município e com equipes de prontidão. Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193”, disse João.