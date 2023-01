Um deslizamento causou a interdição de trecho da Rodovia Presidente Dutra, na madrugada deste sábado (dia 7), em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 00h30, na altura do km 285, a cerca de três quilômetros da Vila Ursulino.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no local foi constatado ter havido uma queda de barreira com diversas pedras enormes que chegaram a atingir uma carreta que acabou ficando imobilizada na via, interditando totalmente a pista no sentido Rio. O motorista não se feriu.

Ainda segundo a PRF, após a retirada do veículo, ocorreram mais deslizamentos. “Por conta do risco de mais deslizamentos podendo atingir veículos e colocar em risco as pessoas, a pista permanecerá totalmente interditada até que seja feita uma avaliação por um especialista na área para garantir que a pista possa ser parcialmente liberada e possam ser realizados os trabalhos para limpeza e desobstrução com segurança”, diz um comunicado da PRF.

De acordo com a CCR, concessionária que administra a rodovia, o tráfego no local foi desviado e está fluindo em mão dupla. Não há previsão para a liberação da pista.

Por volta das 6h, havia mais de 10 quilômetros de congestionamento na pista sentido Rio.

Foto: Divulgação PRF