O primeiro espaço de adoção “Família Animal” de 2023, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), contabilizou oito gatos e dois filhotes de cachorro adotados. O evento, organizado mensalmente, aconteceu na tarde do último sábado, no Shopping Park Sul.

Os animais disponíveis para doação são provenientes de acumuladores acompanhados pela secretaria, apreendidos ou vítimas de maus-tratos, além de animais resgatados nas ruas, que estão sob responsabilidade de protetores independentes ou ONG (Organização Não Governamental) de proteção animal. Os animais adultos são doados castrados e os filhotes têm castração garantida no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O agendamento deve ser feito pelo telefone: 3339-4555.

De acordo com a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, a edição de fevereiro já está sendo preparada e, em breve, serão divulgados data e local.

“O espaço de adoção é fundamental para que esses animais encontrem um lar definitivo. Em 2022, organizamos 26 eventos do tipo e conseguimos que cerca de 250 animais fossem adotados”, recordou Ana, avisando que para adotar um animal é preciso apresentar cópia de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Cadastro para fazer doação de animais

Os interessados em doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA, para se cadastrarem e receberem orientações sobre as exigências legais para participar dos espaços de adoção. Mais informações pelo telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.

Coordenadoria de Proteção Animal também atua no combate a maus-tratos

A Coordenadoria de Proteção Animal faz cerca de dez fiscalizações diárias para apurar denúncias sobre maus-tratos a animais. “Nosso trabalho é guiado pelas denúncias, que chegam pelo 156 (Central de Atendimento) ou pelo telefone (24) 3350-7123. A primeira ação é verificar a veracidade da informação. Caso seja confirmado maus-tratos, damos uma notificação e um prazo para se enquadrar às normas”, contou a coordenadora.

Após o prazo estabelecido, a equipe da coordenadoria volta ao local para nova averiguação. Caso não tenham sido feitas as mudanças indicadas, é aplicada multa de R$ 2.767,24, por animal lesado. “Em caso de morte do animal, o valor da multa é triplicado”, disse Ana, alertando que pode ocorrer do animal ser retirado do dono.

Foto cedida pela SMMA