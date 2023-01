A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Finanças, divulgou o calendário de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023. A primeira parcela ou a cota única deverá ser paga até o dia 15/03. O governo municipal segue concedendo os maiores descontos do Brasil: 30% para quem optar pelo pagamento em cota única e 15% para quem dividir.

No próximo mês, os carnês online estarão disponíveis no site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br). Basta clicar no ícone IPTU, incluir os dados solicitados e fazer a emissão. Não serão emitidos carnês impressos.

As condições de parcelamento são as seguintes:

– IPTU com valor maior ou igual a R$100,01: pode ser dividido em até 10 vezes, com 15% de desconto.

– IPTU com valor maior que R$50,01 e menor que R$100: pode ser dividido em 5 vezes, com 15% de desconto.

– IPTU com valor maior ou igual a R$25,01 e menor que R$50: pode ser dividido em 2 vezes.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails: atendimentoger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br ou suporteportaliptu@barramansa.rj.gov.br.

Foto: Paulo Dimas