Um ciclista, de 25 anos, foi vítima fatal de um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O atropelamento ocorreu na pista sentido Rio, a três quilômetros da entrada de Penedo.

Segundo informações ainda preliminares, um carro de passeio, com placas de São Paulo, colidiu contra a bicicleta na faixa esquerda da via. O ciclista veio a óbito no local. Já o motorista do automóvel, a princípio, saiu ileso.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e equipe da concessionária que administra a rodovia foram deslocadas para o local do acidente.

Foto: Divulgação PRF