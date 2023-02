Nos dias 04 e 05 de março, será realizada a primeira edição do 1º Summer Chess Festival, competição nacional de xadrez. O evento é promovido pelo Clube dos Funcionários em parceria com a Coordenadoria Geral de Xadrez da região Sul Fluminense. As disputas acontecem no Salão do Tênis do Clube, no sábado a partir das 13h30, e no domingo a partir das 10h.

A competição contará com grandes nomes da modalidade, tais como: Mestre Internacional Diego Rafael di Berardino, um dos melhores atletas do País; Mestre Nacional, Breno Matos Simas, campeão Pan-Americano amador 2021; Mestre Nacional Pedro Ferreira Lage, campeão mineiro de rápidas 2019 e de blitz 2020; Grasielle Menezes, tetracampeã carioca e campeã brasileira Sub-20 feminino e absoluto. Além da presença do atleta paraguaio, Augusto Gonzalez Martinez.

Os irmãos Nascimento, enxadristas do Clube dos Funcionários e maiores campeões na história da região, também estão confirmados, de acordo com o pai e treinador, Leandro Nascimento. “É motivo de muito orgulho participar de um campeonato de tamanha grandeza em nosso Clube, além de acompanhar o crescimento dos meninos, que mesmo tão novos, já disputam com grandes”, comentou Leandro.

De acordo com o subdiretor de xadrez do Clube dos Funcionários, Carlos Frederico Serrão, o torneio visa a expansão da modalidade na região. “O xadrez é um esporte para todas as idades, um dos precursores em Volta Redonda foi o engenheiro José Tarcísio Vilella. Nosso objetivo no Clube é fomentar o esporte através de aulas e torneios de grande porte, como este, para impulsionar a formação de enxadristas em todo o Sul Fluminense”, concluiu Serrão.

O evento já conta com mais de 60 inscritos de diversas cidades do Brasil: Barra do Piraí/RJ, Barra Mansa/RJ, Nova Friburgo/RJ, Itatiaia/RJ, Juiz de Fora/MG, Petrópolis/RJ, Resende/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Volta Redonda/RJ, Sorocaba/SP, São Paulo/SP. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas com os responsáveis: Leandro (24) 99248-9506 ou William (24) 98172-3299.