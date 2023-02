A Justiça do Trabalho concedeu, recentemente, o direito ao recebimento das diferenças da PLR 1 a mais um grupo de trabalhadores e ex-trabalhadores da CSN. os processos estavam na Segunda Vara.

A lista foi divulgada pelo escritório responsável pelo processo. Todos aqueles relacionados no documento abaixo, devem procurar o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense ou o advogado Felipe Buchele, do escritório Baptista e Reis, na Rua Dezoito B, número 45, 5º andar, Vila Santa Cecília. Devem comparecer pessoalmente ao local, munidos de cópias e originais do RG e CPF.

Vejam os nomes: