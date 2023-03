O Campeonato Carioca de base irá terá início neste final de semana e o Resende disputará a primeira divisão em todas as categorias. Os primeiros a entrarem em campo serão os atletas do sub-13 e 14, que estreiam na Série Ouro do Campeonato Metropolitano diante do Flamengo neste sábado (dia 4), às 9h e 10h40, respectivamente, no CT das Vargem, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sub-20 do Gigante do Vale também fará a sua estreia neste final de semana. Os Crias da Pelé visitam o Madureira, domingo, dia 5, às 15h, em Conselheiro Galvão, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O técnico do sub-14, Gustavo Sena, falou sobre a expectativa da estreia na competição. “Iremos enfrentar o Flamengo, que é uma grande equipe, fora de casa. Estamos cientes da dificuldade do jogo, contudo, sabemos da qualidade do nosso time, por isso, vamos confiantes em fazer uma boa partida e conquistar um bom resultado”, projetou o treinador alvinegro.

Quem também estreará no Estadual ainda este mês são os pratas da casa do sub-11 e 12. Os Gigantinhos do Vale também pegam o Flamengo no dia 11, às 9h e 10h40, respectivamente, no CT das Vargens, na primeira rodada da Série Ouro do Campeonato Metropolitano.

Já o Estadual do sub-15 e 17 começa apenas em julho, entretanto, as categorias disputam a Copa Rio neste primeiro semestre de 2023. A estreia alvinegra será diante do Bangu no dia 18, às 13h e 15h, respectivamente, em Moça Bonita.

Copa Rei

A segunda etapa da Copa Rei, competição que tem como intuito avaliar atletas para a montagem das categorias de base de futsal do Resende FC, será disputada neste final de semana. No sábado, dia 4, a partir das 8h, no ginásio do Colégio Dom Bosco, serão avaliados atletas da categoria sub-11. Já no domingo, dia 5, também a partir das 8h, no ginásio do Firjan/Sesi Resende, será a vez da categoria sub-13.

Cerca de 100 atletas sub-9 participaram da primeira seletiva, que aconteceu no dia 11 de fevereiro, no ginásio do Sesi/Firjan Resende. As avaliações ocorreram no formato de torneio eliminatório. Participaram 13 times, sendo disputadas 12 partidas no total. No final, a equipe Rei da Bola foi a grande campeã. Todos os atletas foram avaliados de perto pelo técnico das categorias de base de futsal do Gigante do Vale, Cláudio Rafael.



Foto: Andre Moreira / Resende FC