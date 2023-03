Ações de responsabilidade social e formação profissional marcaram o mês de fevereiro da Transporte Excelsior. O objetivo da empresa é ser reconhecida como uma grande investidora na integração multimodal, de modo a contribuir para o crescimento da economia brasileira, por meio da inovação e do desenvolvimento humano.

Desenvolvido em 2006, o Projeto Transformar oferece reforço escolar do 1° ao 5º ano aos filhos dos colaboradores e a crianças matriculadas em escolas municipais da região no contraturno das aulas regulares. A iniciativa já recebeu mais de 100 crianças. As atividades retornaram dia 13 de fevereiro.

“O ano passado foi cercado de cuidados e aprendizados. Ainda estamos aprendendo a viver em um momento delicado, devido a pandemia, mas isso não deixou com que as crianças do Projeto Transformar deixassem de fazer parte das atividades propostas. Foi um ano rico em novos conhecimentos. Esperamos que 2023 seja repleto de sabedoria, desafios e mais conhecimentos. Atualmente temos 13 alunos e a expectativa é que o número aumente”, declara.

Renato Miguel, de 10 anos, contou o que mais chama sua atenção durante a visita semanal à transportadora.

“O que eu mais gosto quando vou para o projeto é de ficar olhando os caminhões da Transporte Excelsior. Eles são lindos. Eu amo caminhão e meu sonho é ser caminhoneiro. Também gosto de vir porque a professora Carmela me ajuda muito com as atividades da escola. Eu consigo entender melhor”, relatou o aluno. “Espero que esse ano eu aprenda muito mais coisas para poder passar de ano novamente”.

Jovem Aprendiz

Também foi dada a largada para a nova turma do programa Jovem Aprendiz. Voltado a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos, o projeto é uma iniciativa federal que visa estimular empresas à qualificação da mão de obra. Cerca de 150 aprendizes já passaram pela transportadora, com boa taxa de efetivação. O novo grupo conta com 12 estudantes.

Em prol do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, integrantes dos Alcoólicos Anônimos (AA) realizaram um bate-papo com os jovens sobre os malefícios do consumo excessivo de bebidas. Aprendizado e alerta foram as palavras mais usadas pela turma para definir a importância da palestra. No Brasil, 10% da população é dependente de álcool.

Os pais dos estudantes também conheceram o ambiente de trabalho dos filhos. Durante a conversa, a assistente social Priscila Perrut destacou a importância de manter o currículo atualizado.

“Hoje em dia é muito mais prático ter processos seletivos. Quanto mais cursos você tem, mais locais de trabalho vão se interessar. Falamos sobre isso na integração inicial e a intenção é tocar cada um deles para que possam crescer profissionalmente”, contou.

Os responsáveis enfatizaram o desenvolvimento pessoal em um curto período de tempo, devido à experiência prática adquirida. As habilidades interpessoais também foram aprimoradas com as Escolinhas da 33ª turma. Os futuros motoristas carreteiros participaram de dinâmicas com a psicóloga Liciane Bianchini e os integrantes do AA e da Casa da Criança.

Como parte teórica da Escolinha de Motoristas, os alunos receberam os agentes da Polícia Rodoviária Federal no último dia 24 de fevereiro. O objetivo da atividade foi conscientizar sobre as formas de dirigir de maneira a evitar acidentes, independentemente da ação de terceiros.

“Uso celular, bebida alcoólica, excesso de velocidade, falta de manutenção do veículo. Tudo isso é imprudência humana. Quantos acidentes poderiam ser evitados se não houvesse essas falhas? Quanto maior a de um veículo suspeito ou que está sendo imprudente, maior a prevenção e o risco do acidente ser causado por outra pessoa”, ressaltou o policial Enéas Paes.

A Transporte Excelsior está comprometida a capacitação profissional dos colaboradores, a fim de gerar oportunidades de emprego e reunir um grupo de funcionários comprometidos com as diretrizes empresariais de atendimento ao cliente.