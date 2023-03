Encerra nesta sexta-feira (dia 3) o prazo para a CSN reintegrar nove funcionários, entre eles atuais diretores do SindMetal, demitidos em abril após integrarem a comissão que participou de forma independente da negociação do acordo salarial do ano passado. “Ou tem reintegração ou vai ter reação da categoria”, ameaça a nova direção do Sindicato, em nota publicada no Boletim de segunda-feira (dia 27).

Na semana passada, os sindicalistas foram surpreendidos ao tomar conhecimento que a CSN recorreu, mais uma vez, à Justiça na tentativa de suspender a decisão. O recurso é contra a sentença da desembargadora Rosana Salim Villela favorável aos metalúrgicos, mantendo a decisão da juíza Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda.

“Não vamos desistir nunca de lutar pelos direitos dos trabalhadores. Essa é mais uma grande vitória para a categoria e, principalmente, para os metalúrgicos que foram demitidos injustamente. Foram meses de angústia para esses homens de aço, que perderam o sustento de sua família, mas hoje, mais uma vez, a justiça foi feita e vencemos. Então, homens e mulheres de aço, peço o seu apoio e voto de confiança nessa nova gestão, que veio para cumprir o seu papel de defender sempre o trabalhador”, enfatizou o presidente Edimar.