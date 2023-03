Um acidente envolvendo um táxi e uma moto deixou duas pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (dia 6), na BR-393, em Volta Redonda. A colisão foi registrada por volta das 00h40, na altura do km 283, no bairro Santo Agostinho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, de 23 anos, e a passageira, de 24, foram socorridos para o Hospital São João Batista. Já o taxista não sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com a PRF, o automóvel saiu do bairro e, ao acessar a rodovia, colidiu com a moto, que seguia no sentido Volta Redonda. Houve um breve congestionamento, que foi normalizado logo após a remoção dos veículos, que levou cerca de uma hora.

Foto: Divulgação PRF