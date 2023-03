Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (dia 10), um homem acusado de matar Luiz Cláudio Fonseca Salgado, filho do presidente da escola de samba Mocidade Independente de Vila Isabel, do município de Três Rios, Região Centro-Sul fluminense. A ação contou apoio de agentes da 41ª DP (Tanque).

O caso aconteceu no dia 23 de fevereiro deste ano, um dia após o fim do carnaval. Segundo as investigações, a vítima estava se aproximando da ex-companheira do autor do crime. O suspeito ficou com ciúmes da relação e, inclusive, demonstrou um sentimento de raiva em publicação em redes sociais.

No dia do assassinato, uma testemunha viu quando o autor apontou uma arma de fogo e ameaçou a vítima. Ele chegou a agredir Luiz Claúdio com um capacete após encontrá-lo com a ex-companheira. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos agentes flagraram o homem fugindo em uma bicicleta e sendo perseguido pelo autor antes do crime.

Com base em um trabalho de investigação e de inteligência e levantamento de informações, os policiais identificaram o suspeito. Após diligências, ele foi localizado e preso no bairro Tanque, na Zona Oeste da capital do Rio.

Foto: divulgação