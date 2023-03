Em janeiro de 2022, os moradores do bairro Santa Cruz receberam com alegria a notícia da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto. A promessa da prefeitura de Volta Redonda era, além da reforma geral do imóvel, que o espaço seria informatizado e climatizado, com direito ainda a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada em dezembro de 2021, com valor do investimento de R$1,1 milhões

De oitos meses de previsão de conclusão, agora a obra já se arrasta por mais de um ano. E, segundo vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, deverá ser entregue no final de abril. Até lá, os pacientes seguirão sendo atendidos em espaço improvisado.

“A unidade está fazendo muita falta, pois o local onde somos atendidos não é o adequado, por isso que é provisório, mas já passou tempo demais. A reforma da unidade começou em 2019, na gestão passada e até hoje nada”, disse uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar.

Para o leitor da Folha do Aço ter uma noção da importância da UBSF, são mais de 12 mil usuários atendidos no local, que também recebe a população do Santa Rita do Zarur, Voldac, Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Pelo projeto, a unidade funcionará em horário estendido até as 22 horas e aos sábados.

Segundo a PMVR, com a reforma, a previsão é aumentar o atendimento do programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que concentra cerca de 30 mil moradores, conforme estimativas da secretaria municipal de Saúde. A ideia é disponibilizar quatro equipes multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários. Existe a expectativa ainda da instalação de uma base fixa e de uma ambulância do Samu, para atender os chamados da localidade 24 horas por dia.