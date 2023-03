A Polícia Civil e o Vasco da Gama fecharam uma parceria para garantir maior segurança para as torcedoras que frequentam o Estádio São Januário. Por meio do projeto Nós por Elas, as vascaínas vão participar ativamente da proposição de ações de segurança, a partir de suas experiências pessoais. E o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) contará sempre com policiais mulheres nos dias de jogos, para registrar as ocorrências de crimes relacionados a gênero.

A parceria foi anunciada nesta quarta-feira (dia 9), na semana do Dia Internacional da Mulher, durante uma transmissão na VascoTV.

“Essa é uma data para refletir, para pensar nos espaços que já conquistamos e nos que ainda precisamos conquistar. E o futebol é um deles. O estádio precisa ser um ambiente em que a mulher se sinta à vontade, sem medo de sofrer assédio ou violência”, destaca a diretora do DGPAM, delegada Gabriela Von Beauvais.

O primeiro jogo com atendimento especializado será a partida entre Vasco e ABC, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (dia 16). Além da confecção do registro, as agentes também farão o acolhimento das vítimas e orientarão a respeito dos direitos das torcedoras, em um ambiente seguro, evitando a revitimização.

“Diversos departamentos do Vasco da Gama criaram o projeto, com a missão de ouvirmos as demandas sobre segurança das torcedoras, protagonistas nessa ação. O Departamento Jurídico e de Compliance, responsável pela Ouvidoria, receberá os relatos e proporá, em parceria com a Segurança e Operação de Jogos, medidas para aprimorar a segurança das torcedoras em dias de jogos, além implementar ações educativas sobre direitos, fomentando, ainda mais, a presença feminina em nosso Caldeirão”, comenta a coordenadora de Compliance do Vasco da Gama, Clarissa Arteiro.

O DGPAM atua também nos jogos realizados no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, por meio de uma parceria com a SAF Botafogo. Desde setembro do ano passado, policiais mulheres fazem o atendimento às vítimas, permitindo que elas se sintam mais seguras e confortáveis enquanto torcem.