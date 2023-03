Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de março), a CSN promove, até aquela data, uma série de atividades do seu Programa de Educação Ambiental (PEA), em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias de Educação e Meio Ambiente. O objetivo é a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e, em especial, da água.

Entre as atividades programadas, destaca-se a visita de estudantes de Volta Redonda à reserva ecológica da Floresta da Cicuta, que acontecerá no dia 16 de março, às 8 horas, e tem como objetivo proporcionar uma vivência em um ambiente natural e destacar a correlação dos elementos naturais com a água.

Outro destaque será a soltura de 12 mil alevinos (peixes recém-nascidos) no Rio Paraíba do Sul, no dia 22, às 8 horas, a partir do deck da Defesa Civil de Volta Redonda (na Ilha São João), tendo como meta favorecer o repovoamento de espécies nativas do Rio Paraíba do Sul.

Nesta quarta-feira, dia 15, alunos de várias escolas de Volta Redonda visitaram o Centro de Pesquisas da CSN, na Vila Santa Cecília, onde são feitas amostragens diárias da qualidade da água que a CSN retorna ao Rio Paraíba – garantindo que a qualidade da água que a empresa devolve ao rio é superior à qualidade da água que capta.

O PEA é o responsável pelas atividades desenvolvidas e é um importante programa para a preservação dos rios e nascentes na região e tem suas atividades educacionais desenvolvidas pela Fundação CSN. Com estas iniciativas, a CSN e a prefeitura buscam conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e incentivar pequenas atitudes que fazem toda a diferença.

Foto: Banco de Imagens da CSN