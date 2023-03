Policiais da 165ª DP (Mangaratiba) prenderam, nesta quarta-feira (dia 15), um vereador de Mangaratiba acusado de homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi capturado após cruzamento de dados de inteligência.

De acordo com as investigações da unidade, o crime ocorreu no dia 15 de fevereiro, em Conceição de Jacareí. A motivação seria discussões entre o político e as vítimas, por elas consumirem e venderem drogas na região.

O vereador teria disparado pelo menos dez vezes contra Marcos Vinícius Antônio Mendonça, de 19 anos, que morreu na hora, e um outro homem, que foi socorrido com vida.