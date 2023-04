O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio (DER-RJ), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Cidades (Seic), vai atuar em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar na fiscalização em estradas estaduais durante o feriado de Páscoa. A ação contará com uso de radares móveis para flagrar excesso de velocidade e computador portátil (palmtop) que registrará as infrações cometidas pelos motoristas.

“A ação tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas que pretendem viajar durante o feriado de Páscoa. Estamos melhorando as condições do tráfego nas rodovias estaduais com uma série de obras de recuperação asfáltica, duplicação de pistas e sinalização. Essas intervenções, após anos de abandono, eram necessárias e uma demanda antiga da população”, destacou o presidente do DER-RJ, Pedro Ramos.

O DER-RJ tem 324 radares em funcionamento para fiscalizar todo o estado. Os equipamentos instalados ao longo das rodovias estaduais funcionam das 6h às 20h, como estabelece a Lei Estadual nº 8362. Além de monitorar a velocidade, os agentes vão fiscalizar outras infrações de trânsito, como ultrapassagem irregular e trafegar pelo acostamento. A multa para o motorista que andar sem cinto de segurança é de R$ 195,23 e mais cinco pontos na carteira de habilitação.

Já o BPRv vai atuar com um efetivo extra de 340 policiais militares e 32 viaturas. Responsável pelo patrulhamento de seis mil quilômetros de rodovias estaduais, o batalhão atuará de forma integrada com os batalhões operacionais de área, tanto da Região Metropolitana quanto do interior. A unidade conta atualmente com 39 bases de policiamento ao longo das rodovias, entre as quais 14 postos do Cinturão de Divisas, localizados nos pontos de divisa entre o território do Rio de Janeiro com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Rota 116: 160 mil veículos devem passar pela rodovia

O motorista que pretende aproveitar o feriado na Região Serrana deve ficar atento às orientações do DER-RJ para aproveitar a data em segurança. Segundo a Rota 116, concessionária que administra a RJ-116 entre Itaboraí e Macuco, na Região Serrana, 160 mil veículos devem passar pela rodovia durante o feriado de Semana Santa. A partir desta quinta-feira (6/4), a concessionária colocará todo o seu efetivo de plantão permanente para atender aos motoristas que passarem pelo trecho. A operação vai durar até as 12h de segunda-feira, dia 10 de abril.

A previsão da Concessionária CCR Via Lagos (RJ-124) é que 120 mil veículos passem por esta rodovia até o dia 10 de abril (abaixo fluxo diário), sendo a quinta e a sexta-feiras os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 29 mil e 23 mil veículos, respectivamente.

Durante o feriado do Carnaval, o DER-RJ aplicou 21.912 multas, a maioria por excesso de velocidade. Além disso, 1.989 veículos foram autuados por falta de uso do cinto de segurança, ultrapassagem pelo acostamento, falta de uso do capacete e uso de celular ao volante.

*Dicas do DER-RJ para aproveitar a Páscoa com segurança:*

– Revise seu carro e verifique: faróis, lanternas, pneus, limpador de para-brisas, nível de óleo, triângulo, macaco, chave de roda e extintor;

– Tenha a mão a sua habilitação e o certificado de propriedade do veículo;

– Respeite a sinalização: jamais ultrapasse quando a faixa à esquerda for contínua;

– Evite trafegar ou parar no acostamento;

– Reduza a velocidade nos perímetros urbanos e em caso de chuva e neblina, mantendo os faróis baixos;

– Mantenha distância de 40 metros entre veículos.