Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis e da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, na quarta-feira (dia 5), um homem acusado de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça. Ele foi capturado na comunidade da Caixa Dágua, no Centro de Angra, após ação integrada de inteligência.

Segundo os agentes, a vítima compareceu à especializada relatando que recebeu mensagens ameaçadoras pelo traficante, por meio de rede social. As mensagens ocorreram um dia após ele invadir a residência dela de madrugada, acompanhado de outro elemento, integrante do tráfico de drogas, com arma de fogo. Na ocasião, ele teria sido espancada com um pedaço de madeira, enquanto novas ameaças foram feitas.

O fato teria ocorrido por o traficante ter tomado conhecimento de que ela havia saído com outra pessoa após e término do relacionamento deles. O casal tem um filho de 6 meses de idade que estava no colo da vítima enquanto era agredida.

Contra o criminoso, há quatro procedimentos na Deam, abrangendo os delitos de lesão corporal, injúria, ameaça, dano e descumprimento de medidas protetivas de urgência.