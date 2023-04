Mesmo com o encerramento da alta temporada de Verão, o distrito turístico de Ipiabas, em Barra do Piraí, continua com seu grande potencial de receber visitantes. Apesar do fim do período de férias escolares e de recessos – como Natal, Ano Novo e o Carnaval – os meios de hospedagens, bares e restaurantes continuam com expectativas de um Outono igualmente movimentado devido ao início de mais uma fase do projeto “Ipiabas Cinco Estações”. Nela, ocorrerá o lançamento de parcerias, a inauguração de novos equipamentos turísticos e diversos eventos culturais e esportivos, como a Corrida da Montanha, responsável por abrir o calendário.

O projeto “Ipiabas Cinco Estações” foi desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí com o objetivo de promover o turismo no distrito durante as quatro estações do ano – a quinta se refere ao período das luzes de Natal. O secretário dessa pasta, Jair Ferreira Borges, comenta sobre uma das resoluções relacionadas ao turismo.

“Entre as iniciativas, há um programa de apoio ao turismo firmado com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, com duração de 15 meses e que atenderá diretamente 100 empresas. Ele tem como objetivo fomentar o empreendedorismo local, auxiliando as pequenas empresas e microempreendedores individuais, preparando aquelas da cadeia produtiva do setor para o crescimento previsto”, é o que explica o secretário.

Jair ainda diz, em entrevista dada a assessoria de comunicação do Sebrae-RJ que “o investimento em prol da inovação no turismo em Barra do Piraí é fundamental para o desenvolvimento da região”. Na mesma reportagem, o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae, Júlio Cezar Freitas, reafirma a importância da pareceria do órgão com o município. “É muito importante este convênio para o trabalho de fortalecimento do turismo na região e nós vamos apoiar o fomento ao empreendedorismo para transformar Ipiabas em mais um grande centro turístico do estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

A Estação Outono do calendário de eventos teve seu início no dia 02 de abril, quando Ipiabas recebeu a etapa inaugural do Campeonato Fluminense de Corridas de Montanha. Além disso, no mesmo mês, uma disputa de superatletas vai movimentar o distrito. Competidores de todo Brasil chegarão para o inusitado Haka Expedition, esporte criado na Nova Zelândia, no qual todos os atletas participam de quatro modalidades (provas de mountain bike, trekking, canoagem e rapel). O Arraiá de Ipiabas, uma tradicional festa junina, também acontecerá para fechar o outono.

O diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, ressaltou a satisfação em promover o turismo no interior do estado. “É uma satisfação muito grande participar de um projeto tão importante para o turismo do estado do Rio de Janeiro. Ipiabas, que faz parte da região turística do Vale do Café, pioneira na produção no Brasil, tem um potencial enorme para explorar o turismo de experiência, por exemplo. Nós, do Sebrae, apoiamos as micro e pequenas empresas, esta é a nossa missão: incentivar no desenvolvimento sustentável de suas atividades empreendedoras”, aponta Antonio.

“Ipiabas tem uma vocação para o turismo que até então não vinha sendo trabalhada. Com os investimentos inovadores e os novos equipamentos, a prefeitura está criando grandes oportunidades para desenvolvimento de negócios, gerando empregos e movimentando a renda da população. Para isso, precisamos também promover o acesso das pequenas empresas a este mercado, além de capacitar as pessoas”, explica o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves. O chefe do executivo ainda ressalta que o distrito já começa a chamar a atenção de investidores da iniciativa privada, com a inauguração de empreendimentos comerciais de maior porte e melhoria da rede de serviços, como a implementação de uma agência bancária.

Foto: divulgação