A diretoria do Volta Redonda anuncia a chegada do lateral-esquerdo Marcos Pedro, de 21 anos, para a sequência da temporada 2023. O atleta chega com o contrato válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Marcos Pedro é formado pelo Fluminense e estava atuando na equipe sub-23 da equipe carioca. Na temporada passada, o lateral atuou em 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, marcando dois gols e dando uma assistência.

O atleta está integrado ao plantel e treina desde a semana passada com os companheiros. O próximo desafio do Volta Redonda é nesta terça-feira (dia 11) contra o Bahia, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Foto: Divulgação/VRFC