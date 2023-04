Antes de receber alta hospitalar, a pequena Eloah Vitória, de 7 anos, fez questão de participar da festa de aniversário do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda. A menina ficou internada na unidade quase um mês, entre CTI e enfermaria, fez uma bateria de exames e, para a alegria da família, deixou a unidade com diagnóstico fechado. Referência no atendimento de média e alta complexidade na região, a unidade completou cinco anos de funcionamento e comemorou cerca de 30 mil atendimentos à população.

“Estou muito grata. Minha filha passou por dois hospitais e deram alta sem diagnóstico. Busquei ajuda, e a Central Estadual de Regulação fez o encaminhamento para o Zilda Arns. Tivemos todo o suporte necessário, e os médicos conseguiram descobrir um problema renal. Hoje estou indo para casa com os laudos e encaminhamento para uma unidade de referência. Só tenho elogios a toda equipe do hospital”, declarou Samantha Gentil de Oliveira, de 32 anos, mãe da menina.

Nos últimos meses, a unidade ganhou quatro salas de centro cirúrgico, destinadas à cirurgia geral e ortopédica, e também um equipamento de ressonância magnética de última geração. O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, parabenizou os funcionários.

“Quero agradecer a todos os funcionários pelos cinco anos de empenho. Para mim, é um orgulho muito grande ter aberto o Zilda Arns. Era um momento muito difícil, mas todos acreditaram, e vocês salvaram milhares de vidas. Hoje, estamos oferendo mais serviços à população, como cirurgias e exames. Vocês estão fazendo a diferença e tornando este hospital um dos melhores do nosso estado”, elogiou.

O aniversário de cinco anos do Zilda Arns foi comemorado com almoço especial. E não faltaram o tradicional bolo de aniversário nem o “Parabéns Pra Você”, cantado por dezenas de funcionários e pela pequena Eloah Vitória, na área de convivência do hospital.

Os personagens Minnie e Mickey prestigiaram o evento, assim como vários coelhinhos da Páscoa, já que o aniversário do hospital, este ano, coincidiu com a Semana Santa. O diretor-geral do Zilda Arns, Caio Larcher, também aproveitou para agradecer o empenho de toda a equipe de funcionários, que ganharam copo personalizado como lembrança.

“Desde a inauguração, a população dessa região já não precisa mais se deslocar para a capital em busca de atendimento. E, agora, com mais investimentos e serviços, estamos atendendo também centenas de pacientes de outras regiões do estado que chegam à unidade por meio da Central de Regulação. E vamos avançar ainda mais este ano e sempre com a ajuda, o esforço e a dedicação de todos vocês”, destacou o diretor.

