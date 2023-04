A Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico, no domingo (dia 16), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, uma granada, dois rádios de comunicação com três baterias e entorpecentes em quantidade não divulgada.

A PM chegou ao suspeito a partir de denúncias de populares. Ele foi apresentado na delegacia de Volta Redonda.

Foto: PM