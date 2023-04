Uma menina de 12 anos de idade – identificada como Jhenyfer Luz Silva de Souza – morreu ao ser atingida por uma bala perdida na tarde de sábado (dia 15), em Itatiaia. O tiroteio aconteceu no bairro Nova Conquista. A criança, atingida nas costas, foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, mas já chegou à unidade sem vida.

Policiais militares do 37º BPM (Resende) foram acionados, mas o autor do disparo não foi identificado. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e buscando imagens de câmeras de segurança da região que possam contribuir com as investigações. O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia).