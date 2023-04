O Bahia goleou o Volta Redonda por 4 a 0 nesta quinta-feira (dia 27), na Arena Fonte Nova, garantindo sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da equipe foram marcados por Cauly, Arthur Sales (duas vezes) e Vítor Jacaré.

Com a classificação, o Bahia faturou R$ 3,3 milhões em premiação, acumulando R$ 8,5 milhões pelas três fases disputadas. O Volta Redonda, por sua vez, recebeu R$ 3,7 milhões pelo desempenho na competição.

A vitória foi um alívio para o Bahia, que não vencia há duas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo perdido para o Bragantino e o Botafogo. O último resultado positivo do Tricolor tinha sido justamente contra o Voltaço, há mais de 15 dias. Com a conquista, o time ganha confiança para medir forças com o Vasco na terceira rodada do Brasileirão.

Foto: Reprodução